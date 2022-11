Concert de chanteurs montagnards au profit de l’Ukraine Argelès-Gazost Argelès-Gazost Catégories d’évènement: Argelès-Gazost

Hautes-Pyrnes Les dons et entrées aux concerts seront intégralement reversés aux orphelinats et hôpitaux ukrainiens.

Orpheus est né à Lviv en Ukraine, à l’automne 2000, sous la forme d’un ensemble vocal à capella composé de 8 vois d’hommes, chanteurs et musiciens professionnels. Orpheus se produit dans des concerts prestigieux en Europe. chants populaires, folkloriques, profanes et sacrés constituent leur répertoire. Depuis l’année 2003, ce groupe exceptionnel participe aux spectacles des joyeux petits souliers et donnent aussi des concerts seuls.

Belle rencontre en perspective avec le chœur des hommes Eths d’Azu ! Concert des chorales Eths d’Azu avec Orpheus à l’église d’Argelès-Gazost. ARGELES-GAZOST 8 Rue du Huit Mai 1945 Argelès-Gazost

