Concert de Chantal Dionne / Festival « La Semaine Acadienne 2023 » Eglise Saint Martin Courseulles-sur-Mer

Courseulles-sur-Mer

Concert de Chantal Dionne / Festival « La Semaine Acadienne 2023 » 
2023-08-11
Eglise Saint Martin
Courseulles-sur-Mer

2023-08-11 20:30:00 20:30:00 – 2023-08-11 17:30:00 17:30:00

Eglise Saint Martin 1 place de l’Abbé LAmy

Courseulles-sur-Mer

Lauréate du prix « Meilleure chanteuse Nord-Américaine » au Concours «World Folk Vision» 2020, au Concours Musical International de Montréal, la soprano canadien Chantal Dionne a également remporté un triple triomphe en Italie au 56e Concours International Gian Battista Viotti : 1er Prix, Prix du Public et Prix pour le meilleur candidat étranger Que ce soit en récital ou en concert, Chantal Dionne possède un vaste répertoire lyrique qui va de l'opéra à la mélodie, en passant par l'oratorio. Récemment, elle s'est produite en tant que soliste invitée lors de deux concerts symphoniques à Montréal et à Ottawa dans les œuvres magistrales des Requiem de Verdi et de Brahms. Dans le cadre du festival « La semaine acadienne », Chantal Dionne interprètera, dans la magnifique église de Carpiquet, classée monument historique, de grands classiques de la chanson française, des airs traditionnels acadiens, ainsi que des airs d'opéra.

