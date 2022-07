Concert de chant traditionnel corse monodique Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, 27 août 2022, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.

Concert de chant traditionnel corse monodique

Eglise Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

2022-08-27 21:00:00 – 2022-08-27

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Dordogne

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Xinarca possède une voix profonde et envoûtante qui trouve naturellement sa place dans les églises où elle est sublimée. Il offre un répertoire autour du chant traditionnel corse monodique : chant sacré et chant de la tradition des chants de montagne (chants anciens et compositions).

Il s’accompagne d’un instrument rare à 16 cordes, la « Cètera d’Oletta ». C’est le seul cistre corse d’époque (230 ans) joué encore aujourd’hui.

Cet ancien cistre corse à 16 cordes a quasiment disparu au début du XXème siècle ainsi que son répertoire. Le dernier homme qui en jouait s’est éteint en 1934 et avec lui s’est perdue cette tradition orale dont nul enregistrement n’a conservé la mémoire.

Sur réservation ou billetterie sur place à partir de 20h15

+33 6 72 90 55 14

