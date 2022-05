Concert de chant lyrique Trébeurden Trébeurden Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Soanny Fay, soprano lyrique de l’Opéra de Paris

Sophie Pornin, piano

Un concert annuel dans la jolie Chapelle de Bonne Nouvelle où résonneront airs d’opéra, Lieder et mélodies pour faire entendre la voix de 8 chanteurs en clôture d’un stage de chant lyrique soliste à Trébeurden.

Programme sur le thème des saisons.

