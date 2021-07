Blois Hôtel Particulier Blois, Loir-et-Cher Concert de chant lyrique Hôtel Particulier Blois Catégories d’évènement: Blois

Hôtel Particulier, le samedi 18 septembre à 18:30 Tarifs : 10€ | Enfants (6-17) : 7€

Assistez à un concert de musique classique du trio Ante Lucem. Deux chanteuses lyriques, Marie Ismail et Aurore Boutin accompagnées au piano par Salomé Lemieux. Hôtel Particulier 11 rue Chemonton, 41018 Blois Blois Loir-et-Cher

2021-09-18T18:30:00 2021-09-18T19:30:00

