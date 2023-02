Concert de chant et théâtre Saint-Hippolyte Saint-Hippolyte Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Saint-Hippolyte

Concert de chant et théâtre, 12 février 2023, Saint-Hippolyte

2023-02-12 14:00:00

Haut-Rhin Saint-Hippolyte EUR Pour un après midi convivial entre amis et en famille, poussez les portes de la salle des fêtes de Saint-Hippolyte. Au programme : – Concert de chant choral sous la direction de Marie-Claude Fichou – Pièce de théâtre en alsacien par la troupe de Scherwiller, intitulée D’r Erfender un sini Wiwer : “Un célibataire endurci, Jérôme Haberkorn, ayant dépassé la cinquantaine est inscrit sur un site de rencontre. Trois femmes aux profils différents se présentent : Gertrude Kallerschnack, fille de la campagne ; Inès Hochmutt, demoiselle de la ville ; Aline Liebgott, une jeune veuve. Laquelle saura le séduire ?” Envie de passer un bon moment entre amis ou en famille ? Profitez de ce concert de chant choral suivi d’une pièce de théâtre. +33 6 19 28 87 29 Saint-Hippolyte

