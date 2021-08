Veauce Veauce Allier, Veauce Concert de chant dhrupad Veauce Veauce Catégories d’évènement: Allier

Veauce

Concert de chant dhrupad Veauce, 20 août 2021, Veauce. Concert de chant dhrupad 2021-08-20 19:00:00 19:00:00 – 2021-08-20

Veauce Allier Veauce Concert aux sources de l’art sacré avec Jérôme Cormier “chant”, Gérard Hababou “percussion pakhawaj”. dhrupadparis@gmail.com +33 6 69 35 63 88 http://www.musicosophe.fr/programme.html dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Veauce Autres Lieu Veauce Adresse Ville Veauce lieuville 46.16435#3.05704