Concert de chant choral Toulenne, 3 avril 2022, Toulenne. Concert de chant choral Église Saint-Saturnin 32 Rue de l’Eglise Toulenne

2022-04-03 16:30:00 – 2022-04-03 Église Saint-Saturnin 32 Rue de l’Eglise

Toulenne Gironde Toulenne 7 7 EUR Premier concert dirigé par la nouvelle chef de chœur Laurence Wallimann, accompagnement musical par Damien Sorraing.

Avec la participation de 3 choeurs :

– En Voix La Musique, Toulenne,

– Voix Si, Voix Là, Saint-Selve,

– Choeur Mélusine, Bordeaux-Bacalan. Pour En Voix la Musique, c’est un programme de chants entièrement renouvelé : chants traditionnels hébreux, basque, tzigane, variété française. En Voix la Musique de Toulenne et Voix Si Voix Là seront réunis en un même choeur pour interpréter ces chants.

Le choeur Mélusine présentera un programme de variété française.

