CONCERT DE CHANT CHORAL Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire

CONCERT DE CHANT CHORAL Mauges-sur-Loire, 7 mai 2022, Mauges-sur-Loire. CONCERT DE CHANT CHORAL LE MARILLAIS 113 Rue du Vieux-Bourg Mauges-sur-Loire

2022-05-07 – 2022-05-07 LE MARILLAIS 113 Rue du Vieux-Bourg

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Créée en 2010, la chorale “L’Ensemble Vocal Mosaïque du Fuilet” propose le 7 mai 2022 un concert à Notre Dame du Marillais. Les yeux des choristes seront rivés non pas sur les partitions, mais sur la gestique de Gérard Legoupil, le chef de chœur. Le programme comportera des œuvres variées, allant de la Renaissance à nos jours, avec des chants sacrés, des œuvres classiques, des pièces profanes, des titres contemporains. Durée : 1h30 environ. Accessible à tous les publics. Concert de chant choral http://www.xn--ensemblevocalmosaque49-pdc.com/ Créée en 2010, la chorale “L’Ensemble Vocal Mosaïque du Fuilet” propose le 7 mai 2022 un concert à Notre Dame du Marillais. Les yeux des choristes seront rivés non pas sur les partitions, mais sur la gestique de Gérard Legoupil, le chef de chœur. Le programme comportera des œuvres variées, allant de la Renaissance à nos jours, avec des chants sacrés, des œuvres classiques, des pièces profanes, des titres contemporains. Durée : 1h30 environ. Accessible à tous les publics. LE MARILLAIS 113 Rue du Vieux-Bourg Mauges-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire Autres Lieu Mauges-sur-Loire Adresse LE MARILLAIS 113 Rue du Vieux-Bourg Ville Mauges-sur-Loire lieuville LE MARILLAIS 113 Rue du Vieux-Bourg Mauges-sur-Loire Departement Maine-et-Loire

CONCERT DE CHANT CHORAL Mauges-sur-Loire 2022-05-07 was last modified: by CONCERT DE CHANT CHORAL Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire 7 mai 2022 maine-et-loire Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire