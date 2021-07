Les Contamines-Montjoie Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie, Les Contamines-Montjoie Concert de chant choral Les Contamines-Montjoie Les Contamines-Montjoie Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Concert de chant choral Les Contamines-Montjoie, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Les Contamines-Montjoie. Concert de chant choral 2021-07-09 17:30:00 17:30:00 – 2021-07-09 Route de Notre-Dame de la Gorge Eglise Sainte-Trinité

Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie Profitez d’un concert de qualité au répertoire varié : classique, baroque, gospel, contemporain, romantique et traditionnel. Présenté par 30 choristes amateurs et la cheffe de chœur Helena Menachemoff. reservation@lescontamines.com +33 4 50 47 05 10 https://reservation.lescontamines.com/stage-de-chant-choral-encadre-par-helena-menachemoff.html dernière mise à jour : 2021-07-05 par

lieuville 45.82108#6.72776