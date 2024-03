Concert de chant choral le bourg Dinsac, samedi 16 mars 2024.

Concert de chant choral le bourg Dinsac Haute-Vienne

La Chorale de la Basse Marche et l’Echo des Trois Vallées de Brillac vous invitent à leur concert qui sera suivi d’un pot de l’amitié offert. Vous pourrez également prendre part au repas du soir en chansons. Un pique-nique où chacun amène de quoi boire et manger à partager sous forme d’un buffet froid. N’oubliez pas votre assiette et vos couverts ! 0 0 EUR.

Début : 2024-03-16 17:00:00

fin : 2024-03-16

le bourg Salle des fêtes

Dinsac 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine choraledelabassemarche@gmail.com

