Concert de chant choral Cernay, samedi 16 mars 2024.

Concert de chant choral Cernay Haut-Rhin

L’ensemble vocal féminin Cœur et Voix chante À Cappella et vous invite à travers les différents univers vocaux qu’elles explorent.

L’ensemble vocal féminin Cœur et Voix chante À Cappella et vous invite à travers les différents univers vocaux qu’elles explorent. Un programme varié, éclectique, passant de la comédie musicale « The sound of music » au gospel et aux chants traditionnels hébreux et israéliens. Certains des morceaux sont accompagnés au piano ou djembe. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:00:00

fin : 2024-03-16

Avenue Charles de Gaulle

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est chantal.aullen@gmail.com

L’événement Concert de chant choral Cernay a été mis à jour le 2024-02-19 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay