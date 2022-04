Concert de chant choral a cappella ENTRELACS Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône Catégories d’évènement: Rhône

Villefranche-sur-Saône

Concert de chant choral a cappella ENTRELACS Villefranche-sur-Saône, 24 avril 2022, Villefranche-sur-Saône. Concert de chant choral a cappella ENTRELACS Salle des Echevins 96 rue de la Sous-préfecture Villefranche-sur-Saône

2022-04-24 – 2022-04-24 Salle des Echevins 96 rue de la Sous-préfecture

Villefranche-sur-Saône Rhône EUR L’Ensemble Vocal Syllepse, jeune chœur de chant choral a cappella, composé de 16 choristes de 20 à 30 ans présente son nouveau spectacle, ENTRELACS, ensemblesyllepse@gmail.com +33 7 69 35 47 43 https://www.ensemblesyllepse.com/syllepse/ Salle des Echevins 96 rue de la Sous-préfecture Villefranche-sur-Saône

