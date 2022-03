Concert de chansons françaises Podensac, 2 avril 2022, Podensac.

Concert de chansons françaises Salle du sporting Allée George Mantel Podensac

2022-04-02 – 2022-04-02 Salle du sporting Allée George Mantel

Podensac Gironde

EUR Les Filles du 3ème est un trio vocal bordelais. Ses interprètes, Charlotte Lasnier, Clara Cologni et Clara Lopez, se sont rencontrées sur les bancs de l’université de Bordeaux, en filière “Chanson française”. La construction de leur répertoire se fait autour du thème de la femme d’aujourd’hui. Entre rire et douceur, elles racontent leurs histoires, la recherche de l’homme parfait, la solitude mais aussi l’amour.

Impulsé en 2015 par Fred Batista (ex chanteur du Baron de Gouttière), un groupe se forme autour de son univers musical très personnel et réunit des musiciens mus par le désir de scènes. Tous poly-instrumentistes, apportant ainsi une richesse et une variété de couleurs sonores. La musique festive et parfois minimaliste, est au service des textes poétiques de Fred, inspirés par la vie, drôles et émouvants. Le “KonZert” est un moment convivial, d’échanges et de partage avec tous.

+33 5 56 27 17 54

Mairie de Podensac

Salle du sporting Allée George Mantel Podensac

