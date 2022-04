Concert de chansons françaises, en soutien à l’Ukraine Lhospitalet Lhospitalet Catégories d’évènement: Lhospitalet

2022-05-08 16:00:00 16:00:00 – 2022-05-08

Lhospitalet Lot Lhospitalet Odette PRADINES chante Barbara,

Didier GALLIEN chante Jean FERRAT,

Man’Acor chante les autres… Concert donné en la salle des fêtes de Granéjouls. opradines@orange.fr Odette PRADINES chante Barbara,



