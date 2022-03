Concert de chansons françaises des années 60/70 – Les Nuits de Méjannes Méjannes-le-Clap Méjannes-le-Clap Catégories d’évènement: Gard

Méjannes-le-Clap Gard Les Nuits de Méjannes : Tous les jeudis soirs en juillet et août, l’Office de Tourisme vous offre un concert ou un cinéma plein air ! Ce jeudi 7 juillet, retrouvez “Les Pattes Def “! “Les « Pattes Def » c’est 2 h de concert qui vous transportent au cœur des années 60 /70.Une chanteuse et un chanteur professionnels, agitent la mémoire musicale et bousculent les souvenirs de 2 générations avec leur répertoire composé de chansons françaises des années 60/70 et exclusivement chanté. ► 21h – Place aux Herbes ► Gratuit Droits gérés

