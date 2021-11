Villenave-d’Ornon Eglise Saint-Delphin Gironde, Villenave d'Ornon Concert de chansons françaises 6# Eglise Saint-Delphin Villenave-d’Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Concert de chansons françaises 6# Eglise Saint-Delphin, 21 novembre 2021, Villenave-d’Ornon. Concert de chansons françaises 6#

Eglise Saint-Delphin, le dimanche 21 novembre à 15:00

Pour sa 6e édition, retrouvez les chorales Choeur en folie et Solid’Air avec une centaine de choristes. ——————————————————————————————————- ### Ils vous interprèteront un panel des plus riches heures de la chanson française. Une grande tombola est organisé avec la vente de tableaux réalisés par Aquabelle.

Entrée : 10 € sur place • Pass sanitaire obligatoire

Villenave d’Ornon soutient le Téléthon Eglise Saint-Delphin 455 route de Toulouse, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T15:00:00 2021-11-21T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu Eglise Saint-Delphin Adresse 455 route de Toulouse, 33140 Villenave d'Ornon Ville Villenave-d’Ornon lieuville Eglise Saint-Delphin Villenave-d’Ornon