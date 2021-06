Thaon Thaon Calvados, Thaon Concert de chansonniers : LES MATOUS Thaon Thaon Catégories d’évènement: Calvados

Thaon

Concert de chansonniers : LES MATOUS Thaon, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Thaon. Concert de chansonniers : LES MATOUS 2021-07-01 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-01 22:30:00 22:30:00

Thaon Calvados Thaon À travers leur nouveau spectacle, les MATOUS vous embarqueront dans leur univers musical tendre et loufoque avec des chansons de Bourvil, Boby Lapointe, les Frères Jacques, Boris Vian, René-Louis Laforgue… Tantôt gouailleurs, tantôt tendres ils s’amusent à se réapproprier ces rengaines au son de l’accordéon, la guitare, la contrebasse et l’harmonica.

Vous retrouverez tout l’esprit des chansonniers des années 50 !

Gratuit. Participation libre (chapeau).

Source : Association de Développement Territorial Local du Bessin

