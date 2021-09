Duingt Duingt Duingt, Haute-Savoie Concert de Chanson Française Duingt Duingt Catégories d’évènement: Duingt

Haute-Savoie

Concert de Chanson Française Duingt, 18 septembre 2021, Duingt. Concert de Chanson Française 2021-09-18 18:00:00 18:00:00 – 2021-09-18 22:00:00 22:00:00 Le bon wagon 107 route des prés Bernard

Duingt Haute-Savoie Duingt Catherine Mathey, artiste et chanteuse locale, accompagnée de son fidèle pianiste, Jean Yves Poupin, reprendront les plus belles chansons de nos chanteurs français aujourd’hui disparus. +33 4 50 19 50 57 https://www.lebonwagon.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-04 par

