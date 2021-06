Concert de chambre : quatuor de violons Cabourg, 19 juin 2021-19 juin 2021, Cabourg.

Concert de chambre : quatuor de violons 2021-06-19 21:00:00 – 2021-06-19 Villa du Temps Retrouvé 15 av. du Pdt Raymond Poincaré

Cabourg 14390

Lors de cette nocturne à la Villa du Temps Retrouvé, c’est une formule singulière et originale que propose l’Orchestre Régional de Normandie au cœur du Parcours Belle Époque, dans la bibliothèque 1900.

Les musiciens vous invitent ainsi à un voyage musical entre classicisme, romantisme et œuvres plus contemporaines.

(Réservation obligatoire)

+33 2 31 47 44 44

