_VOYAGE EN EUROPE_ CHAPELLE DU CARMEL 11H00 À la cour des Tsars, on parle plus volontiers le français que le russe ! Quant à l’Italie, elle a apporté tant de choses aux arts en général et à la musique en particulier qu’il est impossible d’en faire la liste. Ce Voyage en Europe vous entraîne aussi dans des pays qui n’ont jamais fait partie de l’Union ou qui l’ont quittée, mais qui, tous, ont participé à la constitution de cette identité européenne dont nous ne prenons conscience que lorsque nous séjournons sur d’autres continents. Gratuit dans la limite des places disponibles.

Concert de l'orchestre de chambre de Toulouse "Voyage en Europe". Cloître du Carmel place du Mercadal, 09100 Pamiers

