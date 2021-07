Paimpont Paimpont Ille-et-Vilaine, Paimpont Concert de Cécile Corbel Paimpont Paimpont Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Paimpont

Concert de Cécile Corbel Paimpont, 13 août 2021-13 août 2021, Paimpont. Concert de Cécile Corbel 2021-08-13 – 2021-08-13 Abbaye 1, esplanade de Brocéliande

Paimpont Ille-et-Vilaine « Dans le sillage de l’Enfant Du Vent, la harpiste chanteuse nous entraîne dans un voyage entre terre et mer, entre rêve et réalité, en terres celtes ou lointaines, dans des pays réels ou imaginaires.

Le spectacle sera aussi l’occasion de dévoiler quelques nouvelles chansons en avant première , prémices d’un nouvel album à paraître bientôt » En quartet : harpe, voix, claviers, chœurs, guitares et percussions /violon L’Abbaye de Paimpont sera l’écrin idéal pour vous retrouver tous à Brocéliande après de longs mois sans concert. Rendez vous au coeur de Brocéliande, qui que vous soyez, petits enfants ou grands rêveurs, fées ou sorcières, lutins, magiciens ou chevaliers, vous êtes les bienvenus ! On se réjouit de vous retrouver ! Concert à 18h le 13 aout 2021 – dans le respect des jauges et avec des conditions adaptées pour notre sérénité à tous Gratuit pour les enfants/ados en dessous de 12 ans. Réservations: https://www.billetweb.fr/cecile-corbel-a-broceliande-abbaye-de-paimpont https://www.billetweb.fr/cecile-corbel-en-concert-a-broceliande-paimpont-35 « Dans le sillage de l’Enfant Du Vent, la harpiste chanteuse nous entraîne dans un voyage entre terre et mer, entre rêve et réalité, en terres celtes ou lointaines, dans des pays réels ou imaginaires.

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Paimpont Étiquettes évènement : Autres Lieu Paimpont Adresse Abbaye 1, esplanade de Brocéliande Ville Paimpont lieuville 48.01958#-2.17392