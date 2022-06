Concert de Carlos Nùnez

2022-08-11 – 2022-08-11 Dans le cadre du festival des Filets Bleus, concerts gratuits à partir de 17h30 : défilé inaugural, Bel Air de Forro, Carlos Nùnez, The Sidh Dans le cadre du festival des Filets Bleus, concerts gratuits à partir de 17h30 : défilé inaugural, Bel Air de Forro, Carlos Nùnez, The Sidh dernière mise à jour : 2022-06-22 par

