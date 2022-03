Concert de carillon en soutien au peuple ukrainien Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Concert de carillon en soutien au peuple ukrainien Saint-Quentin, 5 mars 2022, Saint-Quentin. Concert de carillon en soutien au peuple ukrainien Saint-Quentin

2022-03-05 15:00:00 – 2022-03-05 15:30:00

Saint-Quentin Aisne Francis Crépin, carillonneur, donnera samedi 5 mars à 15 heures, un concert de carillon en soutien au peuple ukrainien.

N’hésitez pas à venir nombreux place de l’hôtel de ville à Saint-Quentin pour l’écouter jouer et ainsi le conforter dans son action. Durée 30 minutes. Francis Crépin, carillonneur, donnera samedi 5 mars à 15 heures, un concert de carillon en soutien au peuple ukrainien.

N’hésitez pas à venir nombreux place de l’hôtel de ville à Saint-Quentin pour l’écouter jouer et ainsi le conforter dans son action. Durée 30 minutes. +33 3 23 67 05 00 Francis Crépin, carillonneur, donnera samedi 5 mars à 15 heures, un concert de carillon en soutien au peuple ukrainien.

N’hésitez pas à venir nombreux place de l’hôtel de ville à Saint-Quentin pour l’écouter jouer et ainsi le conforter dans son action. Durée 30 minutes. Office de Tourisme

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse Ville Saint-Quentin lieuville Saint-Quentin Departement Aisne

Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin/

Concert de carillon en soutien au peuple ukrainien Saint-Quentin 2022-03-05 was last modified: by Concert de carillon en soutien au peuple ukrainien Saint-Quentin Saint-Quentin 5 mars 2022 Aisne Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne