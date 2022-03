Concert de Carême Sondernach Sondernach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Sondernach

Concert de Carême Sondernach, 26 mars 2022, Sondernach. Concert de Carême Sondernach

2022-03-26 20:00:00 – 2022-03-26 21:00:00

Sondernach Haut-Rhin EUR Le chœur Arthuss Voce, ensemble vocal à voix égales de l’école de musique et de danse de Wintzenheim, renoue avec la musique sacrée. Les frères Haydn sont à l’honneur cette année avec 2 messes brèves. Choeur féminin Arthuss Voce, école de musique et de danse de Wintzenheim. +33 3 89 77 63 64 Le chœur Arthuss Voce, ensemble vocal à voix égales de l’école de musique et de danse de Wintzenheim, renoue avec la musique sacrée. Les frères Haydn sont à l’honneur cette année avec 2 messes brèves. Sondernach

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Sondernach Autres Lieu Sondernach Adresse Ville Sondernach lieuville Sondernach Departement Haut-Rhin

Sondernach Sondernach Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sondernach/

Concert de Carême Sondernach 2022-03-26 was last modified: by Concert de Carême Sondernach Sondernach 26 mars 2022 Haut-Rhin Sondernach

Sondernach Haut-Rhin