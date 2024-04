Concert de Camille Taver TOUROUVRE Tourouvre au Perche, vendredi 9 août 2024.

Concert de Camille Taver TOUROUVRE Tourouvre au Perche Orne

A l’occasion des 80 ans du 13 août 1944, l’association ‘Les passeurs de mémoire » vous propose un concert exceptionnel de Camille Taver, pianiste improvisateur de renom. À la fin de ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP), pour lesquelles il est récompensé par six prix, il cofonde la société d’édition musicale Lacroch’, organisant un collectif de compositeurs et d’arrangeurs. Lacroch’ s’illustre ainsi auprès d’institutions comme le théâtre du Capitole de Toulouse et l’Opéra de Paris,

Il nous interprétera, ce soir, un concert classique avec quelques incursions de musique plus traditionnelle.

Payant

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09 20:00:00

fin : 2024-08-09

TOUROUVRE Eglise saint Aubin

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie tourouvre13081944@gmail.com

