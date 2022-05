Concert de Camille Chapron : Voyage en Europe à travers les siècles, de Caccini à Mozart, 12 juillet 2022, .

Concert de Camille Chapron : Voyage en Europe à travers les siècles, de Caccini à Mozart

2022-07-12 – 2022-07-12

Voyage en Europe à travers les siècles est un programme musical inédit dans lequel la soprano Camille Chapron s’accompagne elle-même en chantant à l’épinette (petit clavecin). nSa voix chaleureuse et lumineuse vous transportera de la fin de la Renaissance jusqu’à la période Classique grâce à la musique de Giulio Caccini, John Dowland, Johann Sebastian Bach et Wolfgang Amadeus Mozart. Pour en savoir plus sur le parcours de Camille Chapron : https://camillechapron.wixsite.com/soprano

lesamisdetrevarn.patrimoine@gmail.com +33 6 44 07 47 18

