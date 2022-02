Concert de Calogero Martigues, 23 juillet 2022, Martigues.

Concert de Calogero Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues

2022-07-23 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-23 Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône Martigues

40 52 Calogero, de son vrai nom Calogero Joseph Salvatore Maurici, est un chanteur, compositeur et musicien franco-sicilien. il reçoit la nationalité française à l’âge de 23 ans.

Près de trois ans après l’énorme succès du Liberté chérie tour joué devant plus de 400 000 spectateurs, Calogero donne rendez-vous à son fidèle public à l’été 2022 pour une tournée des festivals qui s’annonce d’ores et déjà inoubliable.



En première partie : Anne Sila.

Elle va vous emporter dans son tourbillon pop et jazzy. Un timbre délicat, une interprétation à fleur de peau, une technique vocale incroyable…

Anne Sila, c’est une voix unique qui a embrasé la 4ème édition de The Voice en 2015 et The Voice all Stars en 2021.

Elle dévoile enfin son troisième album, à nos cœurs, journal intime d’une incorrigible romantique.



Pratique :

Ouverture des portes à 18h.

Présence de foodtrucks et bars dans l’enceinte du festival.

Le site est accessible aux PMR par l’entrée principale de la Halle.

L’accès au festival est autorisé pour les mineurs. Pour les enfants en bas âges (moins de 3 ans) il sera demandé aux représentants légaux de signer une décharge, il est recommandé aux parents de leur faire porter un casque ou des bouchons d’oreille (à disposition au festival).



Billetterie disponible dans les points de vente habituels : SudConcerts / Fnac, Carrefour, Géant, Super U, Auchan, Cultura, Fnac Web, SeeTickets, Ticketnet…

Calogero, l’artiste mélancolique et talentueux, vous donne rendez-vous à Martigues pour la clôture du Martigues Summer Festiv’ Halle, du 20 au 23 juillet 2022, en plein air.

Public ! il va vous séduire et vous enflammer.

Première partie : Anne Sila.

lahalle@ville-martigues.fr +33 4 42 44 35 35 https://martigues-summerfestivhalle.com/

Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues

