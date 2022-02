Concert de Cali aux Grottes de Lacave Lacave, 2 avril 2022, Lacave.

Concert de Cali aux Grottes de Lacave Lacave

2022-04-02 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-02

Lacave Lot Lacave

Cette année, c’est le chanteur Cali qui va donner un concert solo dans ce lieu insolite. Depuis 20 ans, Cali se balade entre chanson et rock. En 2022, c’est en solo que Cali nous embarque dans une formule débordante d’émotions et de générosité. Avec des chansons, peut-être connues, ou plus confidentielles et puis d’autres chansons, encore, plein d’autres, des nouvelles, qui arrivent, offertes pour la première fois.

Depuis 2010, l’association Ecaussystème en partenariat avec Les Grottes de Lacave, organise un concert dans une ambiance semi-acoustique à huit-clos, au centre de la Terre !

Attention! Places limitées et réservation plus que conseillée.

+33 5 65 37 87 03

