Haut-Rhin Kaysersberg Vignoble EUR Concert organisé dans le cadre du Festival Voix et Route Romane. Avec son programme “Priez pour paix” composé de Chants grégoriens, polyphonies sacrées du XIVe siècle, chant arabe, l’ensemble De Caelis explore les espaces : l’art du chant a cappella offre une expérience singulière qui prend corps aussi bien dans des lieux anciens que dans des salles actuelles. L’envie de transmettre ces écritures passées et présentes par la voix nue, à la fois fragile et puissante, demeure l’ambition de l’ensemble. Le concert sera précédé d’une répétition ouverte au publique à 15h, ainsi que d’un temps de rencontre et d’échange avec les artistes à 15h30. Rencontre entre chant occidental et oriental, à capella +33 3 89 78 10 73 Concert organisé dans le cadre du Festival Voix et Route Romane. Avec son programme “Priez pour paix” composé de Chants grégoriens, polyphonies sacrées du XIVe siècle, chant arabe, l’ensemble De Caelis explore les espaces : l’art du chant a cappella offre une expérience singulière qui prend corps aussi bien dans des lieux anciens que dans des salles actuelles. L’envie de transmettre ces écritures passées et présentes par la voix nue, à la fois fragile et puissante, demeure l’ambition de l’ensemble. Le concert sera précédé d’une répétition ouverte au publique à 15h, ainsi que d’un temps de rencontre et d’échange avec les artistes à 15h30. Kaysersberg Vignoble

