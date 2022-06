CONCERT DE BRITTANY ET NATHALIE HAAS ORGANISÉ PAR AULD ALLIANCE FIDDLERS SOCIETY AU CHÂTEAU DE GOULAINE Haute-Goulaine Haute-Goulaine Catégories d’évènement: Haute-Goulaine

2022-07-17 – 2022-07-17 Haute-Goulaine

Loire-Atlantique Haute-Goulaine La Auld Alliance Fiddlers Society, organise le 17 juillet prochain un concert de musique traditionnelle à partir de 20h30 au Château de Goulaine avec Brittany & Natalie Haas (Violon / Violoncelle). Ce concert grand public conclue un stage sur inscription proposé aux musiciens de 15h à 18h.

dernière mise à jour : 2022-06-20 par

