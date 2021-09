Villeneuve-d'Ascq Médiathèque Till l'Espiègle Nord, Villeneuve-d'Ascq Concert de Breakfast Club à la médiathèque – Nuit des bibliothèques Médiathèque Till l’Espiègle Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Concert de Breakfast Club à la médiathèque – Nuit des bibliothèques Médiathèque Till l’Espiègle, 9 octobre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Concert de Breakfast Club à la médiathèque – Nuit des bibliothèques

Médiathèque Till l’Espiègle, le samedi 9 octobre à 17:00

Samedi 9 octobre 2021 à 17h, rendez-vous à la médiathèque pour le concert de Breakfast Club à l’occasion du Festival « Live entre les livres » en partenariat avec l’association Dynamo. Quelque part entre la sensualité de Cigarettes after Sex et l’onirisme de Beach House, le duo lillois, The Breakfast Club porte merveilleusement bien son nom tant il évoque de douces matinées dominicales. Gratuit Dans le cadre de la Nuit des bibliothèques

Gratuit

Samedi 9 octobre 2021 à 17h, rendez-vous à la médiathèque pour le concert de Breakfast Club dans le cadre du Festival « Live entre les livres » en partenariat avec l’association Dynamo. Médiathèque Till l’Espiègle 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T17:00:00 2021-10-09T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Médiathèque Till l'Espiègle Adresse 96 chaussée de l’Hôtel de Ville 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Médiathèque Till l'Espiègle Villeneuve-d'Ascq