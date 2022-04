Concert de Brahms à Ligeti, du romantisme à la modernité Philharmonie de Paris, 20 juin 2022, Paris.

Le lundi 20 juin 2022

de 20h30 à 22h30

. payant Cat.3 : 72 EUR Cat.5 : 20 EUR Cat.2 : 87 EUR Cat.4 : 47 EUR Cat.6 : 10 EUR Cat.1 : 97 EUR

Concert de l’un des plus emblématiques chefs britanniques, Sir Simon Rattle, le 20 juin à la Philharmonie de Paris (19e).

Sir Simon Rattle, l’un des plus emblématiques chefs britanniques, dirige le London Symphony Orchestra dans un programme qui tisse des passerelles entre le romantisme de Brahms et de Wagner et la modernité de Ligeti ou Betsy Jolas.

« Atmosphères » : le titre de la pièce pour orchestre composée par Ligeti en 1961 convient assez bien au programme élaboré par Simon Rattle pour ce concert à la tête des musiciens du London Symphony Orchestra. Ligeti parlait à propos de son œuvre, qui explore la question de la texture sonore et de ses transformations perpétuelles, de « musique à programme sans programme ». Le prélude de Lohengrin de Wagner, lui, fut qualifié par Liszt d’« éther vaporeux qui s’étend ». L’épanouie Symphonie n° 2 de Brahms oscille entre nuages et soleil, tandis que les Histoires vraies de Betsy Jolas, composées en 2016 pour Roger Muraro et Håkan Hardenberger, intègrent des « sons que l’on tente de ne pas entendre », c’est-à-dire les bruits de notre environnement sonore.

Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

© Ava du Parc / Philharmonie de Paris London Symphony Orchestra / Sir Simon Rattle / Roger Muraro – Håkan Hardenberger – Brahms, Jolas, Ligeti, Wagner