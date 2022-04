Concert de Bourbon Street Jumilhac-le-Grand, 30 avril 2022, Jumilhac-le-Grand.

Concert de Bourbon Street Salle de spectacle Rhue Jumilhac-le-Grand

2022-04-30 – 2022-04-30 Salle de spectacle Rhue

Jumilhac-le-Grand Dordogne

25 EUR Le groupe BOURBON STREET a été créé en 1992 et a joué depuis plus de 1000 concerts. Certains d’entre eux sont également allés visiter « the Blues Alley » en partant de la Nouvelle-Orléans jusqu’à Memphis. Le spectacle (uniquement composé d’anglais/reprises et d’originaux) s’inspire de la musique Delta blues et des légendes du Blues comme Robert Johnson, Charley Patton… et de leurs héritiers John Hammond, Corey Harris, Ry Cooder, John Mooney… Offrant une atmosphère merveilleuse et insufflant un mélange de Blues, Gospel, Folk, Bourbon Street a un style américain traditionnel avec une subtile empathie contemporaine qui hypnotise son public.

Atmosphère merveilleuse insufflant un mélange de Blues, Gospel, Folk, Bourbon Street à un style américain traditionnel avec une subtile empathie contemporaine qui hypnotise son public.

+33 6 73 97 63 28

la rhue

Salle de spectacle Rhue Jumilhac-le-Grand

