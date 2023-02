Concert: « De bouche à oreille » par le Collégium de Senlis Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis

Concert: « De bouche à oreille » par le Collégium de Senlis, 13 mai 2023, Senlis . Concert: « De bouche à oreille » par le Collégium de Senlis Impasse Beaume Senlis Oise

2023-05-13 17:00:00 – 2023-05-13 Senlis

Oise Concert du Collegium de Senlis. Choix d’œuvres évoquant les liens entre musique et arts de la table. Le prochain concert du Collegium de Senlis, « De Bouche à Oreille » devrait nous « régaler » : il se propose en effet de mettre en lumière de multiples connivences entre la musique et les arts de la table. Au programme, un ensemble d’œuvres de différentes époques, de formes variées (chansons traditionnelles de plusieurs pays, extraits d’opéras etc…), de divers compositeurs (de Thomas Morley à Offenbach, de Verdi à César Franck …). Plats savoureux à déguster sans modération. collegiumdesenlis60@gmail.com http://www.collegium-senlis.fr/ Colegium Senlis

Senlis

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Senlis Adresse Impasse Beaume Senlis Oise Ville Senlis lieuville Senlis Departement Oise

Senlis Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis /

Concert: « De bouche à oreille » par le Collégium de Senlis 2023-05-13 was last modified: by Concert: « De bouche à oreille » par le Collégium de Senlis Senlis 13 mai 2023 Impasse Beaume Senlis Oise Oise Senlis

Senlis Oise