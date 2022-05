CONCERT : DE BOUCHE À OREILLE DES SOEURS TARTELLINI AU MARIE-LOUISE !, 5 août 2022, .

CONCERT : DE BOUCHE À OREILLE DES SOEURS TARTELLINI AU MARIE-LOUISE !

2022-08-05 – 2022-08-05

Venez assister au concert De bouche à oreille des Soeurs Tartellini à la guinguette Le Marie Louise. Elles sont jumelles, chanteuses, danseuses, comédiennes et baroudeuses. L’aventure ne leur fait pas peur, l’A capella non plus ! nLe temps d’une chanson, ces glottes trotteuses vous embarquent pour un voyage aux sonorités de votre choix… à moins que vous ne laissiez faire le hasard. Fermez les yeux, c’est rien que pour vous. nLe répertoire se compose de chants du monde issus des cinq continents essentiellement des chants populaires ou traditionnels qu’elles revisitent avec cœur et fantaisie. Elles forment à elles deux un véritable ensemble polyphonique, polyglotte et tout-terrain.

