Concert de Bodh’Aktan / Festival “La Semaine Acadienne 2023” Courseulles-sur-Mer, 12 août 2023, Courseulles-sur-Mer .

Concert de Bodh’Aktan / Festival “La Semaine Acadienne 2023”

Salle de l’Édit rue de l’Edit Courseulles-sur-Mer Calvados rue de l’Edit Salle de l’Édit

2023-08-12 21:00:00 21:00:00 – 2023-08-12 23:00:00 23:00:00

rue de l’Edit Salle de l’Édit

Courseulles-sur-Mer

Calvados

Bodh’aktan, c’est d’abord l’histoire d’un succès international passant sous silence, un paradoxe pour qui a déjà vu ce groupe en concert : ça déménage. Les réels enivrants, les pulsions rythmiques de la musique traditionnelle celtique, servie sur un bon fond de rock franc, de batterie lourde et de guitares électriques.

Un peu plus d’un an après la sortie de son dernier opus, Bodh’aktan nous revient avec un album qui voit le groupe remiser ses expérimentations pour proposer une septième offrande au titre et à la pochette poétique, qui s’inscrit dans une tradition celtique renforcée.

Les Bodh’aktan ont traversé la décennie avec grand fracas. A l’heure du bilan, le groupe québécois peut s’enorgueillir d’avoir été le fer de lance d’un mouvement punk-rock celtique qui a grandement été reboosté par la formule irrésistible de ces marins qui n’ont pas hésité à souquer ferme de part et d’autre de l’Atlantique pour se faire entendre.

Sur le nouvel album, Bodh’aktan reprend plutôt le célèbre groupe acadien 1755 : « C’est une des caractéristiques du nouvel album : notre fibre acadienne s’exprime un peu plus ! », et avec plus de nuances que sur les précédents albums « où y avait des chansons très rock et d’autres très ballades. Là, on se promène plus ; y a trois ou quatre vitesses différentes, au lieu des deux habituelles ».

Billetterie : https://www.billetweb.fr/bodhaktan1

Bodh’aktan, c’est d’abord l’histoire d’un succès international passant sous silence, un paradoxe pour qui a déjà vu ce groupe en concert : ça déménage. Les réels enivrants, les pulsions rythmiques de la musique traditionnelle celtique, servie sur un bon fond de rock franc, de batterie lourde et de guitares électriques.

Un peu plus d’un an après la sortie de son dernier opus, Bodh’aktan nous revient avec un album qui voit le groupe remiser ses expérimentations pour proposer une septième offrande au titre et à la pochette poétique, qui s’inscrit dans une tradition celtique renforcée.

Les Bodh’aktan ont traversé la décennie avec grand fracas. A l’heure du bilan, le groupe québécois peut s’enorgueillir d’avoir été le fer de lance d’un mouvement punk-rock celtique qui a grandement été reboosté par la formule irrésistible de ces marins qui n’ont pas hésité à souquer ferme de part et d’autre de l’Atlantique pour se faire entendre.

Sur le nouvel album, Bodh’aktan reprend plutôt le célèbre groupe acadien 1755 : « C’est une des caractéristiques du nouvel album : notre fibre acadienne s’exprime un peu plus ! », et avec plus de nuances que sur les précédents albums « où y avait des chansons très rock et d’autres très ballades. Là, on se promène plus ; y a trois ou quatre vitesses différentes, au lieu des deux habituelles ».

Billetterie : https://www.billetweb.fr/bodhaktan1

infos@semaineacadienne.net

rue de l’Edit Salle de l’Édit Courseulles-sur-Mer

dernière mise à jour : 2023-01-18 par