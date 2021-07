Saint-Pierre-de-Chignac Saint-Pierre-de-Chignac Dordogne, Saint-Pierre-de-Chignac Concert de blues au Chai de Lardimalie Saint-Pierre-de-Chignac Saint-Pierre-de-Chignac Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Pierre-de-Chignac

Concert de blues au Chai de Lardimalie Saint-Pierre-de-Chignac, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Saint-Pierre-de-Chignac. Concert de blues au Chai de Lardimalie 2021-07-04 – 2021-07-04

Saint-Pierre-de-Chignac Dordogne Dimanche 4 juillet Dans le cadre du festival « Musiques de la Nouvelle-Orléans en Périgord », le Chai de Lardimalie accueille le groupe Doo the Doo pour un concert de blues. Restauration et buvette sur place. Concert gratuit. Dimanche 4 juillet Dans le cadre du festival « Musiques de la Nouvelle-Orléans en Périgord », le Chai de Lardimalie accueille le groupe Doo the Doo pour un concert de blues. Restauration et buvette sur place. Concert gratuit. +33 6 13 63 00 65 Dimanche 4 juillet Dans le cadre du festival « Musiques de la Nouvelle-Orléans en Périgord », le Chai de Lardimalie accueille le groupe Doo the Doo pour un concert de blues. Restauration et buvette sur place. Concert gratuit. mnop dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Pierre-de-Chignac Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Pierre-de-Chignac Adresse Ville Saint-Pierre-de-Chignac lieuville 45.13804#0.86794