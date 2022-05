Concert de BLACK SEA DAHU & LEWIS EVANS, 17 juin 2022, .

Concert de BLACK SEA DAHU & LEWIS EVANS

2022-06-17 – 2022-06-17

BLACK SEA DAHU

Une douceur sans égal, des mélodies comme suspendues dans le vide et le timbre de la voix grave et chaleureuse de Janine Cathrein. Trois éléments qui font que l’on ne résiste pas à BLACK SEA DAHU. Le groupe zurichois ne cesse de faire parler de lui depuis la sortie de « White Creatures », et à raison. Dans ce premier disque, on sent un travail considérable, tant dans l’écriture que dans l’orchestration des morceaux. Et nous sommes là, à déguster chaque note avec le même plaisir, répétant l’écoute sans jamais qu’il ne s’estompe.

Janine Cathrein signe de sa subtile plume chaque titre de cet album et nous emmène en voyage au son de sa voix profonde et envoûtante. BLACK SEA DAHU est une créature mystique qui ne laisse personne indifférent partout où elle se produit en concert. Les effets d’un folk ténébreux, délivré avec une sincérité touchante. Leurs chansons s’élèvent là où patientent nos cœurs glacés qui n’attendaient que ces notes merveilleuses pour se réchauffer.

LEWIS EVANS

L’auteur-compositeur-interprète britannique LEWIS EVANS revient plus affûté que jamais avec un nouvel EP intitulé Le Rayon Vert, sorti en 2021. Installé en France depuis 1997, Lewis porte dans son ADN toute la culture rock britannique dans sa grande diversité, mais est également amoureux de la variété des années 70. Après ses 2 premiers albums, le dandy à la chemise qui ressort du pantalon nous donne à entendre 4 chansons portées par sa voix singulière et chaleureuse.

A l’origine de ce nouveau disque, il y a l’ancrage dans une nouvelle vie à Granville, une vie dans une maison à rénover et l’accueil d’une deuxième petite fille : un nouveau chapitre s’ouvre. Ce tournant est marqué par les tempêtes qui arrachent algues et huîtres, les biberons qui s’enchaînent et les volets à repeindre. Ces nouveaux titres reflètent toute la créativité, la générosité et le sens de l’hospitalité de LEWIS EVANS, c’est comme une étreinte amicale ou un câlin plus tendre entre ses bras.

