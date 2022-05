Concert de Black Limousine au Biotilus Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Concert de Black Limousine au Biotilus Marmande, 13 mai 2022, Marmande. Concert de Black Limousine au Biotilus Biotilus 15 rue Toupinerie Marmande

2022-05-13 21:00:00 – 2022-05-13 23:00:00 Biotilus 15 rue Toupinerie

Marmande Lot-et-Garonne Le répertoire du groupe est un mélange des plus grands standards anglo-américains du rock’n roll des années 50 à aujourd’hui, et de leurs créations originales. Une soirée sous le signe de la danse.

Petite restauration sur place (grignotis, tapas, charcuterie, fromage….) Concert de Black Limousine. +33 6 63 16 16 09 Le répertoire du groupe est un mélange des plus grands standards anglo-américains du rock’n roll des années 50 à aujourd’hui, et de leurs créations originales. Une soirée sous le signe de la danse.

Petite restauration sur place (grignotis, tapas, charcuterie, fromage….) Biotilus

Biotilus 15 rue Toupinerie Marmande

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Lieu Marmande Adresse Biotilus 15 rue Toupinerie Ville Marmande lieuville Biotilus 15 rue Toupinerie Marmande Departement Lot-et-Garonne

Marmande Marmande Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmande/

Concert de Black Limousine au Biotilus Marmande 2022-05-13 was last modified: by Concert de Black Limousine au Biotilus Marmande Marmande 13 mai 2022 Lot-et-Garonne Marmande

Marmande Lot-et-Garonne