Concert de bienfaisance – les marchands de bonheur Besançon, 12 novembre 2021, Besançon.

Concert de bienfaisance – les marchands de bonheur 2021-11-12 – 2021-11-12

Besançon Doubs

EUR 10 10 Le vendredi 12 novembre 2021 dans la salle du GRAND KURSAAL à BESANCON vous sera proposée une soirée musicale avec un Concert de chansons françaises du groupe musical LES MARCHANDS DE BONHEUR à 20h30. Ce groupe musical comtois composé de 10 exécutants rend à la chanson française ses lettres de noblesse à travers les chansons des Compagnons, de Renaud, Charles Aznavour, Hugues Aufray, Daniel Guichard, Jacques Brel, Mouloudji et bien d’autres, en vous invitant à un beau voyage de deux heures avec humour, tendresse et romantisme. Un vrai moment de pur bonheur.

Ce spectacle est organisé par et au profit des associations PHM-Action Franche-Comté (Polios et autres Handicapés Moteur en Action) et France ALZHEIMER BESANCON.

Tarifs : 10€, gratuit -16 ans

Réservations : Site de billeterie Billetreduc

Ou billets à prendre sur place avec réservation par mail : phm-action@outlook.com ou par tél ou SMS : 0662847156.

phm-action@outlook.com +33 6 62 84 71 56

Le vendredi 12 novembre 2021 dans la salle du GRAND KURSAAL à BESANCON vous sera proposée une soirée musicale avec un Concert de chansons françaises du groupe musical LES MARCHANDS DE BONHEUR à 20h30. Ce groupe musical comtois composé de 10 exécutants rend à la chanson française ses lettres de noblesse à travers les chansons des Compagnons, de Renaud, Charles Aznavour, Hugues Aufray, Daniel Guichard, Jacques Brel, Mouloudji et bien d’autres, en vous invitant à un beau voyage de deux heures avec humour, tendresse et romantisme. Un vrai moment de pur bonheur.

Ce spectacle est organisé par et au profit des associations PHM-Action Franche-Comté (Polios et autres Handicapés Moteur en Action) et France ALZHEIMER BESANCON.

Tarifs : 10€, gratuit -16 ans

Réservations : Site de billeterie Billetreduc

Ou billets à prendre sur place avec réservation par mail : phm-action@outlook.com ou par tél ou SMS : 0662847156.

dernière mise à jour : 2021-09-30 par