Concert de Bernard Joyet Lendou-en-Quercy, 18 août 2022, Lendou-en-Quercy.

2022-08-18 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-18 Saint-Laurent-Lolmie Château de Floiras

Lendou-en-Quercy Lot Lendou-en-Quercy

14 EUR 14 Bernard Joyet, Prix Jacques Douai 2018… Comparé aux plus grands, chanté par Juliette, Jamait, Francesca Solleville, etc… interprété à la Comédie Française, étudié à l’école… “Il possède la puissance du verbe qui défonce tous les a priori pour qui possède le sel et une île bleue dans le cœur. C’est un humain en marche, qui a vu ce que d’autres ont cru voir. Qui appuie là où ça fait mal pour nous faire du bien. C’est écrit avec le sang de mon cœur et sans courtoisie forcée. ” Serge Le Vaillant “Bernard Joyet ce n’est pas qu’un chanteur. C’est un humain fracassant et tendre, c’est un provocateur, c’est un consolateur, et un auteur magnifique. Courez l’entendre, ne le faites pas attendre.” Anne Sylvestre.

Ballades hors-chants… Le mot sans la note… Pas de piano, pas de sono… Bernard Joyet dit, lit, scande, joue ses textes… Un nouveau spectacle qui vient d’être créé à Dijon, dont l’initiatrice, Gabrielle Sanchez, dit ceci :

“Bernard nous a procuré des émotions intenses, fait trembler quelques gouttes d’eau aux coins de nos yeux, il nous a fait rire aussi, entre tendresse et gravité… les retours sont nombreux, profondément chaleureux….”

— En cas d’intempéries repli salle des fêtes de Saint Laurent-Lolmie —

Ballades hors-chants… avec Bernard Joyet.

+33 6 83 09 78 34

Saint-Laurent-Lolmie Château de Floiras Lendou-en-Quercy

