Inspirado en la evasión, teñido de exotismo, salpicado de percusión orgánica y animado por guitarras latinas, el nuevo espectáculo de Benjamin Piat es una invitación a viajar, a tierras cálidas que te transportarán desde las coloridas islas del Caribe hasta las festivas calles de Nueva Orleans: ¡El Dorado! Concierto organizado en: – Cuenca (Teatro Casa de la Cultura): el 29 de marzo a las 19h – Guayaquil (Auditorio MAAC): el 30 de marzo a las 18h30 – Quito (Colegio Inti Sana – reservado para la red pedagogica): el 28 de marzo a las 10h. Previo al concierto en Quito, los estudiantes de la Red Pedagógica vinculados con la Alianza Francesa de Quito realizarán lecturas de poemas francófonos en presencia de los embajadores francofonos. Canción colorida francesa. Alliance Française de Guayaquil Huratdo 436 y José Mascote, Guayaquil Guayaquil 9 de Octubre

