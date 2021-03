Concert de Benjamin Piat 7 Viale Giuseppe Garibaldi 11100 Aosta, 19 mars 2021-19 mars 2021, Aoste.

7 Viale Giuseppe Garibaldi 11100 Aosta, le vendredi 19 mars à 18:00

Auteur-compositeur dans la tradition de la chanson française, Benjamin Piat a déjà enregistré trois disques et fait près de 400 concerts de l’Afrique du sud au Laos, du Venezuela à la Croatie, et pour plusieurs Alliances françaises. L’ouverture au monde et à l’autre sont la base de son travail. Il crée de jolies mélodies et des paroles qui nous interpellent, il possède un univers poétique personnel dans la tradition « chanson/swing ». Le récital comportera trois fois trois chansons avec, en alternance, des dialogues entre le public et le chanteur qui répondra aux questions et écoutera les commentaires.

Activité organisée par l’Alliance française de la Vallée d’Aoste, en collaboration avec la Cittadella dei Giovani

Concert en ligne de Benjamin Piat sur Voci della Cittadella

