CONCERT DE BEN TOURY Raon-l’Étape, 28 octobre 2021, Raon-l'Étape.

CONCERT DE BEN TOURY 2021-10-28 20:30:00 20:30:00 – 2021-10-28 22:30:00 22:30:00 Rue Jules Ferry Halle aux Blés

Raon-l’Étape Vosges Raon-l’Étape

Benjamin Toury est un jeune pianiste, compositeur. Autodidacte, il commence le piano à 5 ans et joue en public depuis l’âge de 11 ans. Il débute au piano et à l’harmonica en duo blues-boogie avec son père batteur. Ils joueront plus de 500 fois à travers la France entière.

A 20 ans, Benjamin vient à Paris et forme le Benjamin Toury Trio avec le contrebassiste Nick Whewell (1er disque : Blue Mexico). A 22 ans, le trio devient quartet avec l’ajout d’un saxophone baryton.

La musique de Ben est toujours en constante évolution, intégrant en plus du blues-boogie de ses origines, du hip-hop, du ska, du funk et de la musique classique.

Avec plus de 1000 concerts à son actif, Ben Toury est un musicien de scène professionnel et efficace, son jeu virtuose enflamme les salles et festivals où il se produit. En tout, il a donné des centaines de spectacles en France et à l’étranger (Au Royaume-Uni, à Abu Dhabi ou encore à Kiev).

