Concert de Beethoven Métalo Vivace ———————————- ### CIE MONSIEUR LE DIRECTEUR En partenariat avec [la Ferme du Buisson](https://www.lafermedubuisson.com/). Voici un drôle de rockeur acrobate qui revisite la 9e Symphonie de Beethoven. Se jouant des lois de la gravité, il grimpe à la corde guitare Électrique à la main pour une performance hors du commun. La maison du jardinier, une fabrique du début du XIXeme siècle, révèle sa restauration pour les journées européennes du patrimoine ! Domaine national de Champs – Château et parc 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Centre Ville Seine-et-Marne

