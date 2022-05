Concert de Bass Tong + Les Gordon + Klara B2B Médrol, 13 juillet 2022, .

Concert de Bass Tong + Les Gordon + Klara B2B Médrol

2022-07-13 – 2022-07-13

Bass Tong : Le nantais Bass Tong s’approprie des objets de récupération comme des tuyaux de pvc pour

fabriquer des instruments non standardisés avec lesquels il fait résonner une hypnotique

techno acoustique ! En résulte une musique de récup’ low tech, qui s’inspire de la techno

domestique de «Jacques», des allemands du «Blue Man Group», ou encore des Congolais de

«Kokoko».

Les Gordon : Marc Mifune alias Les Gordon, se hisse petit à petit au sommet de la musique électronique.

En 2013, il précède Stromae sur la scène des Trans Musicales, assure les premières parties de

la tournée de Fauve et sort un premier EP Atlas chez Kitsuné qui atteint des millions de plays

sur internet. En live, Les Gordon est accompagné du batteur Alexandre Pollet et le multiinstrumentiste Anthony Leliard, pour un live band magnétique et dansant.

Klara B2B Médrol : DJ-set orienté Indie Rock Electro Techno… Rencontre entre deux représentants et passionnés

de la scène brestoise !

Bass Tong : Le nantais Bass Tong s’approprie des objets de récupération comme des tuyaux de pvc pour

fabriquer des instruments non standardisés avec lesquels il fait résonner une hypnotique

techno acoustique ! En résulte une musique de récup’ low tech, qui s’inspire de la techno

domestique de «Jacques», des allemands du «Blue Man Group», ou encore des Congolais de

«Kokoko».

Les Gordon : Marc Mifune alias Les Gordon, se hisse petit à petit au sommet de la musique électronique.

En 2013, il précède Stromae sur la scène des Trans Musicales, assure les premières parties de

la tournée de Fauve et sort un premier EP Atlas chez Kitsuné qui atteint des millions de plays

sur internet. En live, Les Gordon est accompagné du batteur Alexandre Pollet et le multiinstrumentiste Anthony Leliard, pour un live band magnétique et dansant.

Klara B2B Médrol : DJ-set orienté Indie Rock Electro Techno… Rencontre entre deux représentants et passionnés

de la scène brestoise !

dernière mise à jour : 2022-05-04 par