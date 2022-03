Concert de Bandùra Noves, 9 juillet 2022, Noves.

Concert de Bandùra Théâtre de Verdure Avenue Agricol Viala Noves

2022-07-09 21:15:00 21:15:00 – 2022-07-09 23:45:00 23:45:00 Théâtre de Verdure Avenue Agricol Viala

Noves Bouches-du-Rhône Noves

Musiciens de talent voués à la promotion de la musique traditionnelle Provençale allient avec brio des sonorités Celtes tout en proposant un repertoire Pop'Rock.



Les instruments traditionnels comme le Galoubet-Tambourin, la Cornemuse et la Graille se mettent à l’unisson de la Guitare électrique et de la Batterie pour vous faire voyager à travers les Musiques du Monde.



Des danseuses en costumes de lumières, vous emportent et vous font tournoyer. Le groupe Bandùra perpetue les traditions, la langue Provençale et devient un des représentants de notre culture Provençale.



Ces musiciens hors pairs vous invitent à un show original où s’entremêlent Tradition et Modernité.

Bandùra fête son 5ème anniversaire.

Un tout nouveau spectacle qui permettra de vous évader le temps d’une soirée !

