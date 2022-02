Concert de BANDIT BANDIT Alençon, 16 juin 2022, Alençon.

Concert de BANDIT BANDIT Alençon

2022-06-16 20:30:00 – 2022-06-16

Alençon Orne Alençon

BANDIT BANDIT est un duo amoureux et duel harmonieux, pétri de rock et de tension. De leurs passages remarqués au MaMa Festival, aux iNOUïS du Printemps de Bourges et au Chantier des Francos, ces deux amants-là ont à la vie et à la scène la même fièvre d’exister.

Ses maux et ses histoires, BANDIT BANDIT les raconte en français : des mots pour ne pas tricher, déroulés dans des textes où métaphore et poésie gouvernent. Et quand la guitare de l’un taquine la voix de l’autre, c’est l’alchimie qui se révèle : élégant, orgasmique et explosif, le son BANDIT BANDIT se déploie du disque à la scène et s’exprime dans des couleurs psychés et lancinantes.

« Tachycardie », 2e EP paru en 2021, traduit l’essence d’un corps tourmenté, agité par les désordres du cœur et les tempêtes de l’esprit. BANDIT BANDIT y fait transpirer son ADN quasi chamanique, faisant gronder les guitares sur des mélodies entêtantes, portant à leur apogée des titres fiévreux et mûris dans l’impatience du live.

infos@laluciole.org +33 2 33 32 83 33 https://www.laluciole.org/

Alençon

