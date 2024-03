Concert de Balthaze 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer, dimanche 31 mars 2024.

Concert de Balthaze C’est le dimanche de Pâques ! Le Central Café sera ouvert de 16h30 à 23h avec, en soirée, un Concert de Balthaze. Balthaze est un auteur compositeur, qui se plaït à dire qu’il fait de la chanson … Dimanche 31 mars, 20h30 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-31T20:30:00+02:00 – 2024-03-31T22:00:00+02:00

Fin : 2024-03-31T20:30:00+02:00 – 2024-03-31T22:00:00+02:00

C’est le dimanche de Pâques ! Le Central Café sera ouvert de 16h30 à 23h avec, en soirée, un Concert de Balthaze.

Balthaze est un auteur compositeur, qui se plaït à dire qu’il fait de la chanson Trançaise cosmopolitiquement engageante.

Energie débordante, textes envoûtants et révoltés, il transmettra cette rage au central pour un dimanche de Pâques s’achevant en beauté!

50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer 50 avenue de Bretagne 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 11 84 98 41 »}, {« type »: « email », « value »: « centralcafe.mesquer@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.centralcafe-mesquer.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concert-de-balthaze-mesquer.html »}]

CULTURE FAMILLE